V chatce přespal a pak jí vykradl

CHEBSKO – Majitelům způsobil škodu téměř 8 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Muž měl totiž na konci března letošního roku vniknout do dvou chatek v Chebu. V zahrádkářské osadě Špitálský Vrch měl nejdříve překonat oplocení zahradního pozemku a poté vniknout do chatky. Tam měl rozházet její vybavení a nakonec z ní odcizit porcelánový servis, sekeru, oblečení, či svazek klíčů. O několik dní později se měl do kolonie vrátit a vniknout do jiné chatky. V té měl nejdříve přespat a po probuzení z ní odcizit autobaterii. Tímto svým jednáním měl majitelům chatek způsobit celkovou škodu téměř 8 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

3. 10. 2019

