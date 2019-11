Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

V Červeném Kostelci končí rekonstrukce oddělení

NÁCHODSKO - Policisté se stěhují zpět do původního objektu, budou mít jiná telefonní čísla.

Policie ČR se vrací do zrekonstruovaných prostor obvodního oddělení Červený Kostelec, na adresu 17.listopadu, čp. 542. V průběhu měsíce prosince, v týdnu od 16. 12. do 20. 12. 2019, se policisté ze svého dočasného působiště v ulici Komenského čp. 26, vedle místní základní školy, přestěhují zpět do svých zmodernizovaných prostor původního oddělení.

Zároveň občany upozorňujme, že od pondělí 16. 12. 2019 z technologických důvodů dochází na oddělení ke změně telefonních čísel. Nové telefonní číslo pro veřejnost je 974 535 651 – dozorčí služba obvodního oddělení Červený Kostelec. Telefonní kontakt na tísňovou linku zůstává samozřejmě stále stejný, volejte buď 158, nebo 112.

por. Mgr. Eva Prachařová

22. 11. 2019 v 13.00 hodin

