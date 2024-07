Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

V cele skončila řidička i její dva spolujedoucí

JIHLAVSKO: Distribuce drog, celostátně hledaný, krádež a další činy

Opravdu vynikajícího výsledku se podařilo minulý týden dosáhnout jihlavským kriminalistům. Dopadli najednou hned tři osoby, které měli v hledáčku, každého kvůli něčemu jinému. Dva muži a žena totiž jeli společně ve vozidle, které policisté zastavili. Jeden ze zadržených mužů distribuoval pervitin, který od něho získávali i zbývající dva. Po druhém muži a ženě bylo vyhlášeno pátrání, muž se navíc dopustil krádeže a žena řídila vozidlo, i když má uložený zákaz. Všichni tři tak zamířili na policejní oddělení a jsou podezřelí ze spáchání různých trestných činů. Jeden z mužů následně putoval přímo za mříže, protože se od června snažil vyhnout nástupu do vězení. Také vozidlo, se kterým trojice jela, policisté zajistili. Kontrola VIN totiž odhalila závažné nedostatky.

Osobní automobil policisté zastavili v druhé polovině minulého týdne v dopoledních hodinách na silnici u obce Dvorce. Ve vozidle byla řidička a ještě dva spolujedoucí, na začátku bylo tedy na místě zákroku poměrně dost rušno. Každý z osádky vozidla má ale za sebou něco, kvůli čemu skončil s pouty na rukou a jeho další cesta vedla na policejní oddělení. Po chvíli tak zůstalo na místě pouze vozidlo, ale ani to ne na dlouho. U auta totiž při kontrole vzniklo podezření, že pochází z trestné činnosti. Policisté zjistili, že má registrační značky, které z němu nepatří. Kriminalisté provedli prohlídku vozidla, automobil zajistili a odvezli jej k provedení dalších úkonů.

Sedmadvacetiletá žena, která vozidlo BMW řídila, má soudem uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Policistům není neznámá, v minulosti již byla soudně trestána, odpykala si i nepodmíněný trest odnětí svobody a tento rok ji policisté přistihli při řízení vozidla již podruhé. Od poloviny června po ní bylo navíc vyhlášeno pátrání. Policisté ženě sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Po provedení všech nezbytných úkonů, byla žena ze zadržení propuštěna.

Jejími spolujedoucími byli muži ve věku dvaatřicet a devětatřicet let, oba z Jihlavska. Specializace mladšího z nich je distribuce pervitinu, starší z mužů má za sebou majetkovou trestnou činnost. Po devětatřicetiletém muži bylo navíc vyhlášeno celostátní pátrání.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání dvaatřicetiletého muže. „Muž byl obviněn ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Přibližně od začátku roku poskytoval obviněný muž dalším lidem na různých místech Jihlavy i mimo ni pervitin. Drogy od něho získávali také řidička vozidla a druhý spolujedoucí. Pervitin muž prodal nebo poskytl zdarma v desítkách případů. V minulosti byl již opakovaně soudně trestán za různorodou trestnou činnost a také on si již vyzkoušel pobyt za mřížemi. Stejně jako žena je dále stíhán na svobodě.

Poslední z povedené trojice, devětatřicetiletý muž, byl celostátně hledanou osobou. Úmyslně se vyhýbal nástupu trestu ve vězení a soudem byl na něho vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté muže odvezli na oddělení a skončil v policejní cele. Kriminalistům se dále podařilo šetřením zjistit, že stojí za krádeží jízdního kola, ke které došlo v červnu v Jihlavě na ulici Březinova. Muž tam odcizil kolo v bytovém domě a majiteli způsobil škodu kolem patnácti tisíc korun. Policejní inspektor sdělil muži podezření ze spáchání trestných činů krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí, případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Muž byl v minulosti již opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost. Policisté ho následně odvezli do věznice.

Za drogovou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let. Krádež může být potrestána až tříletým pobytem za mřížemi a za řízení vozidla přes uložený zákaz hrozí dvouletý trest odnětí svobody.

por. Bc. Jana Kroutilová

29. července 2024

vytisknout e-mailem