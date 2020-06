Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V bývalé garáži pěstoval konopí

SOKOLOVSKO – Policisté zajistili přes 500 rostlin konopí.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Obviněný měl od začátku roku 2016 do poloviny února letošního roku ve speciálně upravené místnosti bývalé garáže u rodinného domu v jedné menší obci na Sokolovsku pěstovat za účelem dalšího prodeje konopí. To měl pěstovat tzv. indoor způsobem, tedy pomocí umělého osvětlení, zabudované ventilace či speciálního substrátu. Policisté ve speciálně upravené místnosti zajistili přes 500 rostlin konopí různého vzrůstu až do výšky 120 centimetrů. Kromě toho bylo zajištěno kompletní vybavení zmíněné indoorové pěstírny a dále několik kilogramů sušiny rostliny konopí.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

26. 6. 2020

