Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V bytě použil pepřový sprej a odcizil notebook

SOKOLOVSKO – Skončil ve vazební věznici.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 33letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu porušování domovní svobody.

Tohoto jednání se měl dopustit na konci listopadu letošního roku ve večerních hodinách v malé obci na Sokolovsku. Poté, co si při předchozí návštěvě měl z bytu vzít bez svolení svazek klíčů, vstoupil za použití těchto klíčů do opětovně do bytu. Následně měl v místnosti, kde se nacházeli dva mladíci ve věku 18 a 20 let, použít pepřový sprej. Poté měl využít situace a z pokoje odcizit notebook a z bytu utéct.

Svým jednáním měl způsobit škodu kolem 24 000 Kč. Po zásahu pepřovým sprejem musel 20letý mladík vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.

O dva dny později byl policejní hlídkou zadržen a poté umístěn do policejní cely. Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který státní zástupce akceptoval. Od soudu, kde soudce rozhodl o uvalení vazby, policisté obviněného eskortovali do vazební věznice.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

mjr. Bc. Kateřina Pešková

2. 12. 2021

vytisknout e-mailem