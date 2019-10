V bytě na sídlišti byla laboratoř

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže vloupáním 22letého muže z Mostu. Podle výsledků šetření kriminalistů se měl obviněný již v srpnu ve večerních hodinách vloupat do objektu jednoho mosteckého autoservisu. Uvnitř budovy poté odcizil peněženku s finanční hotovostí, jogurty, značkové sportovní oblečení a klíčky od tří motorových vozidel. Krádeží obviněný způsobil poškozenému majiteli škodu ve výši 24 tisíc korun. Uvedené jednání spáchal, ačkoliv byl za podobný čin v posledních třech letech odsouzen. Obviněný je stíhán na svobodě a bude-li uznán vinným, může mu soud uložit až tříletý trest odnětí svobody. Odcizené věci nebyly zajištěny.

Mostečtí policisté reagovali na podezření z výroby drog v bytě na sídlišti Výsluní, kde v panelovém domě byl cítit zápach od chemikálií. Kriminalisté toxi týmu, kteří na případu pracovali, provedli v bytě domovní prohlídku, ve kterém našli různé plastové i skleněné nádoby s obsahem chemikálií, kanystry s nezjištěnými látkami, lékovky, váhy, baňky a vařič. Podobné věci našli policisté i na chodbě v komoře, která k bytu náleží. Věci zajistili a odeslali je k provedení odborné expertizy. Tou bylo zjištěno, že jde o prekurzory k výrobě metamfetaminu. Ze zajištěných věcí by dle znaleckého zkoumání bylo možné vyrobit nejméně 221 gramů hydrochloridu metamfetaminu. Vyšetřovatel obvinil ze zvlášť závažného zločinu výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu 37letého muže a 27letou ženu, oba z Mostu, kterým za toto jednání hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

Na policejním oddělení skončil 35letý muž z Litvínova. Ten měl v Litvínově vniknout nezjištěným způsobem do domu a poté se vloupal do bytu po zesnulém muži, ve kterém měl odcizit stolní počítač, různou elektroniku a drobné nářadí, vše za 4 400 korun. Věci však již neodnesl. Na místě ho přistihli policisté litvínovského obvodního oddělení, kteří muže zadrželi pro podezření z krádeže vloupáním. Muž skončil v policejní cele, měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol, kdy mu policisté naměřili 1,6 promile alkoholu v dechu. Vyšetřovatel služby kriminální policie a vyšetřování ho obvinil z přečinu krádeže vloupáním. Lup byl zajištěn. Zesnulého měl obviněný znát, prý k němu chodil na návštěvy. Stíhaný Litvínovan je vyšetřován na svobodě. Za krádež byl již v minulosti odsouzen.

Kamion měl prasklinu na brzdovém kotouči

Dopravní policisté včera spolu s Centrem služeb pro silniční dopravu kontrolovali nákladní přepravu. Hlídky zjišťovaly, zda řidiči dodržují dobu řízení a odpočinků, kontrolovaly technický stav vozidel i povolenou hmotnost. Během dne na silnici I/27 policisté zjistili dva přestupky v dopravě. U jednoho kamionu muži v uniformách našli technickou závadu a to prasklinu na brzdovém kotouči. Řidiči za přestupek uložili pokutu a zároveň omezili technickou způsobilost vozidla na dobu 30 dnů. Do té doby musí být závada odstraněna a vozidlo musí projít technickou prohlídkou, než se vrátí na silnice. Další přestupek byl předán do správního řízení.

