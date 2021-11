Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V bytě měl pomáhat, místo toho kradl

CHOMUTOVSKO - Odnést si měl nářadí v hodnotě přes 10 tisíc.

Vyšetřovatel obvinil z trestného činu krádeže 27letého muže z Jirkova. Viní ho z toho, že se v srpnu měl vloupat do bytu v Jirkově, kde probíhala rekonstrukce. Paradoxem je, že dotyčný v bytě pomáhal právě při zmíněné rekonstrukci. Díky tomu věděl, že uvnitř se nachází různé nářadí. Zřejmě mu to nedalo a poté, co byt opustil, rozhodl se do něho vrátit. K tomu využil nejspíš okno otevřené na ventilaci. Protože se jednalo o přízemní byt, nebyl to pro něho asi žádný velký problém. Odcizit tam pak měl různé nářadí, jako bourací kladivo, vrtačku, elektrické míchadlo a další. Majitelům tak vznikla škoda vyčíslená na více než 10 tisíc korun. Odcizené nářadí měl dotyčný následně rozprodat.

Popsaného jednání se měl Jirkovan dopustit i přes to, že byl tzv. „v podmínce“. Pro majetkovou trestnou činnost byl totiž nedávno odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody a byla mu stanovena zkušební doba až do května roku 2024. V souvislosti s popsaným vloupáním by ho tak soud v případě uznání viny mohl poslat za mříže až na tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 30. listopadu 2021

