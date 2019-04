Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

V bystřickém divadle ocenili „třeťáka“ Matěje Žížalu za záchranu spolužačky při nehodě jejich školního autobusu

BENEŠOVSKO – Poděkování za rychlou a pohotovou reakci ale patřilo nejen jemu, ale i všem ostatním dětem, které cestovaly společně s ním.

Dnes ráno od devíti hodin proběhlo v bystřickém Divadle U Jelena setkání zástupců Policie ČR, měst Benešova, Bystřice a BESIP se žáky 3. tříd Základní školy Bystřice. Ti všichni se tu sešli, aby dětem poděkovali za to, jak si počínaly při dopravní nehodě jejich autobusu při cestě na školní výlet do trampolínového centra v Praze. Zvláštní pochvalu za statečnost si přitom vyslechl Matěj Žížala a jeho tři spolužačky. Tahle čtveřice se totiž v době nehody nacházela v nejrizikovějším prostoru v zadní části autobusu. Díky tomu, že Matěj, který seděl přes uličku, hlasitým křikem upozornil svoji spolužačku na hrozící nebezpečí, mohla ona i dívka sedící vedle ní, okamžitě zareagovat. Naštěstí vyvázly nezraněny. Poděkování ale směřovalo i ke všem ostatním dětem už jenom za to, jak celou tuto dramatickou situaci dokázaly dobře zvládnout.

Za dětmi přišel do divadla náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. Ing. Jan Krejčí, MBA, dále starosta města Bystřice Michal Hodík, starosta města Benešov Ing. Jaroslav Hlavnička, tajemnice Městského úřadu Benešov Mgr. Magda Zacharieva, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Ivana Kárová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Veronika Kondrátová, velitel Městské policie Benešov Bc. Radek Stulík a v neposlední řadě také koordinátor BESIP pro Středočeský kraj Ing. Miroslav Polách. Matěj, Eliška, Anička a Míša od nich dostali drobné dárky, od BESIPu pak každý z nich cyklistickou přilbu. Vůbec největším překvapením pro všechny děti byl ale Voucher na návštěvu trampolínového centra v Praze v hodnotě 10 000 korun, který věnovalo město Benešov. Děti si tak budou moci užít návštěvu tohoto zařízení zcela bezplatně a my doufáme, že tentokráte bez jakýchkoliv problémů.

Malý Matěj jel v pondělí ráno dne 25. března letošního roku se svými spolužáky na školní výlet do Prahy, kde měli navštívit trampolínové centrum. V křižovatce silnice 1/3 a sjezdu do ulice Červené Vršky v Benešově však jejich autobus zboku poškodilo nákladní vozidlo převážející dlouhé klády. Jedna z nich skončila přímo v prostoru pro opěrku hlavy sedadla, na kterém seděla Matějova spolužačka. Nebýt jeho duchapřítomné reakce, mohla se stát tragédie. Dívka se totiž v době střetu dívala na opačnou stranu, a jen díky tomu, že chlapec začal křičet, začala včas reagovat. I se svojí spolužačkou, která seděla vedle ní, si okamžitě lehly na bok a naštěstí se jim relativně rychle podařilo uvolnit bezpečnostní pásy. I přes hrozivě vypadající nehodu se nakonec celá událost obešla bez zranění, jen některé děti byly událostí otřeseny.

Tímto případem se v současné době zabývá služba kriminální policie a vyšetřování Benešov. Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti, za který trestní zákoník ukládá trestní sazbu až dva roky odnětí svobody nebo zákaz činnosti. Věc je ve stádiu prověřování, probíhají výslechy zúčastněných osob a svědků a další úkony. Žádná konkrétní osoba nebyla prozatím obviněna.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

10. dubna 2019

