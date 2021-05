Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

V březnu mu zakázali řídit

Český Krumlov - Policisté ho přistihli za volantem.

Nepoučitelný řidič, tak by se dal označit muž (50 let) z Českokrumlovska. Tomu byl rozhodnutím Městského úřadu v Prachaticích vysloven zákaz řízení v době od března tohoto roku do července 2022. Přesto, že jeho zákaz trval již několik měsíců, rozhodl se usednout za volant. Ve středu 26. května ho v podvečerních hodinách zastavili na jedné benzinové čerpací stanici v Lipně nad Vltavou policisté z obvodního oddělení Lipno nad Vltavou. Ti zjistili, že muž nesmí řídit. Je tak podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního roozhodnutí a vykázání. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

27. května 2021

