Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

V Bludově v noci havaroval podnapilý řidič

BLUDOV - S vozem skončil na střeše a zdemoloval oplocení u rodinného domu.

Všechny složky integrovaného záchranného systému byly dnes krátce před půl třetí ráno povolány k havárii osobního vozidla, ke které došlo na ulici 8. května v Bludově (silnice I/44). S vozem VW Passat tam havaroval 29letý řidič poté, co během jízdy ve směru na Zábřeh v mírné levotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a dopravně technickému stavu komunikace. Nejprve pravou částí vozu najel na chodník a následně dostal smyk, ve kterém přejel do protisměru. Tam porazil okrasný stromek, přejel přes chodník a poškodil oplocení u rodinného domku. Jeho divoká jízda skončila až přetočením vozu na střechu. Řidiče z místa havárie převezla do nemocnice k ošetření osádka zdravotnické záchranné služby. Ještě předtím se ale podrobil dechové zkoušce. Při té mu policisté naměřili 1,85 promile alkoholu v dechu. Opakovaná dechová zkouška ukázala hodnotu ještě o něco vyšší – 1,96 promile. Způsobená škoda byla policisty předběžně odhadnuta na 200 tisíc korun.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny a odsouzení řidiči hrozí, mimo jiné, až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

21. června 2019

vytisknout e-mailem