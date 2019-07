Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V baru ztropili výtržnost

MOST - Dva muži obtěžovali hosty baru, přivolané policisty ignorovali a nadávali jim; Sprejeři poškodili budovu i auto.

Mostecká policie obvinila z přečinů výtržnictví a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu 25letého muže z Meziboří a 24letého Litvínovana z přečinu výtržnictví. Ti měli v jednom litvínovském baru v nočních hodinách obtěžovat svým nevhodným chováním ostatní návštěvníky baru a poškozovat zařízení v objektu. Na místo byli přivoláni policisté a strážníci. Ti oba výtržníky zpacifikovali použitím donucovacích prostředků, neboť oba nedbali výzev, aby svého protiprávního jednání zanechali. Při provádění zákroku měl starší z dvojice policistům vyhrožovat fyzickou újmou a likvidací a venku před objektem udeřil hlavou dvakrát do kapoty služebního vozidla, které poškodil. I druhý výtečník při zásahu častoval přítomnou hlídku vulgárními urážkami. Policisté u mužů provedli dechové zkoušky na alkohol, které byly pozitivní s výsledkem přes dvě promile. Muži byli na místě zadrženi a skončili v policejní cele. Výtržnosti se nedopustili poprvé, oba dva byli již v minulosti pravomocně pro výtržnictví odsouzeni. Vyšetřovatel oba výtržníky stíhá na svobodě a za toto jednání jim hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Motiv jejich chování je předmětem dalšího šetření.

Tři řidiči za volantem přes zákaz

Platné zákazy řízení všech motorových vozidel zřejmě nerespektují tři řidiči, které policisté tento týden přistihli za volantem svých vozů na Mostecku. Na třídě Budovatelů hlídka v noci kontrolovala řidiče z Prahy, který má dva platné zákazy a to až do roku 2021. Mimo to se odmítl podrobit testu na návykové látky i lékařskému vyšetření. Mladý motorista z Ústí nad Labem narazil na kontrolu večer v obci Obrnice. I on měl vydaný zákaz řízení platný do roku 2020. Třetí hříšník byl policisty kontrolován v ulici Lipová. Muž z Litoměřicka má vysloven zákaz řízení do října příštího roku. Všem třem řidičům policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Vandalové ničili cizí majetek

Neznámý poberta tento víkend v nočních hodinách v Mostě ve starší zástavbě poškodil zaparkovaný osobní vůz. Na dveře vozidla sprejem tmavé barvy nastříkal blíže neurčitý obrazec. Poškozený majitel zatím škodu přesně nevyčíslil. Případem poškození cizí věci se zabývají mostečtí policisté. Ti šetří i jednání zatím nezjištěného vandala, který v nedávné době pomaloval různými obrazci komerční budovu v centru města Mostu. Způsobená škoda je předmětem dalšího šetření.

nprap. Ludmila Světláková

Most 17. července 2019

