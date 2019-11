Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V baru mladík usnul

MOST - A přišel o peníze, policisté záhy věděli, kdo je vzal; Nechtělo se mu do vězení.

Nemilé překvapení čekalo mladého Mostečana v jenom baru v Mostě. Tento měsíc tam byl se svými přáteli a v pozdně nočních hodinách u stolu usnul. Naneštěstí si před tím přehodil kabát přes židli, ve kterém měl v kapse uloženou peněžení hotovost. Když se probudil, číšník po něm chtěl zaplatit útratu. Marně peníze po kapsách hledal. Provedeným šetřením policisté zjistili, kdo se cizích peněz zmocnil, a 20letému mladíkovi z Mostu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Nechtělo se mu do basy, už tam je

Již v září 39letý muž obdržel do vlastních rukou výzvu k nástupu výkonu trestu odnětí svobody od okresního soudu v Lounech. Do vězení ale nenastoupil a úmyslně se bez zjevného závažného důvodu vyhýbal nástupu výkonu trestu. V listopadu byl muž zadržen policisty hlídkové služby v obci Korozluky. Vyšetřovatel nyní muže obvinil z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Na Mostecku proběhla krajská dopravní akce

Krajská dopravně bezpečnostní akce na Mostecku připravila včera řidiče na pokutách o více jak čtyři tisíce korun. Hlídky, které byly ve čtvrtek v Mostě, Litvínově a na silnicích I. třídy, zaznamenaly celkem 8 přestupků. Zaměřily se na to, zda řidiči nepředjíždí tam, kde je to zakázané, na způsob jízdy a dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly i na chování řidičů na přechodech pro chodce. Jeden řidič neměl v pořádku technický stav vozidla, jiný usedl za volant bez řidičského průkazu.

nprap. Ludmila Světláková

Most 22. listopadu 2019

