V autoservisu kradl, co mu přišlo pod ruku

LOUNSKO - Věci si pak odvezl v kradeném autě.

Krádež v žateckém autoservisu z letošního června objasnili lounští kriminalisté. Tehdy vnikl v nočních hodinách neznámý zloděj do volně přístupného areálu a v něm se vloupal poškozením dveří do budovy autoservisu. Zde bral, co mu přišlo pod ruku, jako například svařovací soupravu, gola sadu, různé nářadí, oleje, svítilny a další věci v celkové hodnotě přes 130 tisíc korun. Tyto věci pak naložil do auta zaparkovaného před budovou, od kterého našel klíče uvnitř servisu. Odcizeným autem si celý lup odvezl na polní cestu za městem, kde je vyložil a vozidlo zajel vrátit zpět. Kriminalisté na místě činu zajistili několik stop, které vedli spolu s dalším šetřením k usvědčení pachatele. Ten není na poli kriminality žádným nováčkem, v minulosti již byl za obdobné skutky odsouzen. Nyní mu hrozí postih za další tři trestné činy a to krádež, neoprávněné užívání cizí věci a poškození cizí věci. Za mřížemi může v případě odsouzení strávit až 2 roky.

5. října 2023

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

