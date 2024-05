Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

V autě vezl ženu a dítě, přesto před policií ujížděl

ORLICKOÚSTECKO - Nevěděl, co má udělat. Ujížděl asi patnáct kilometrů.

Projíždějící vozidlo zn. Škoda Octavia se policisté z oddělení hlídkové služby Ústí nad Orlicí rozhodli zastavit a zkontrolovat. Řidič ale na znamení k zastavení reagoval sešlápnutím plynu a následným ujížděním.

Od obce Písečná až do místa zastavení v Ústí nad Orlicí ujel téměř patnáct kilometrů. Během cesty nerespektoval dovolenou rychlost v obci ani mimo ni, nic mu neříkaly ani dopravní značky a značnou část jízdy jel v protisměru. Když dojel do slepé ulice, nebylo zbytí, vyskočil z auta a dal se na útěk po svých. Ale ani to řidiče „nezachránilo“. O několik desítek metrů dál ho policisté našli na střeše rodinného domu.

Po výzvě muž ze střechy slezl a policisté ho zajistili. Když se pak policisté ptali, proč jim ujížděl, měl na to odpovědět, že nevěděl, co má dělat.

Osmadvacetiletý řidič měl hned několik důvodů, proč nechtěl být kontrolován. Dechová zkouška u něj sice byla negativní, odmítl ale orientační test na drogy i následné lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu. Lustrací kolegové zjistili, že má platný zákaz řízení a to až do října 2025. A aby toho nebylo málo, když utíkal z vozidla, řádně ho nezajistil a to nabouralo do zaparkovaného auta. Dále se ještě ukázalo, že ve vozidle, které řídil a za kterým v obci i mimo obec jeli policisté až 140 kilometrovou rychlostí, seděla spolujezdkyně a dítě. Během jízdy se naštěstí nikomu nic nestalo.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muži hrozí až dva roky ve vězení.

Přiloženo video PČR.

10. května 2024

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

