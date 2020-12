Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V autě převáželi marihuanu

TEPLICKO - Muži měli ve vozidle přes 300 gramů sušeného konopí.

Duchcovští policisté v noci z pátku na sobotu zastavili osobní auto, ve kterém našli marihuanu. Jednadvacetiletý spolujezdec, který už byl v minulosti kvůli trestné činnosti na úseku omamných a psychotropních látek podmínečně odsouzen, měl u sebe přes dvě stě gramů usušeného konopí. U 26letého řidiče policisté našli skoro 170 gramů marihuany, oba pak při výslechu vypověděli, že si konopí sami vypěstovali.

Mladší muž byl obviněn z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, vzhledem k předchozímu odsouzení by mohl v krajním případě strávit ve vězení až deset let, řidiči obviněnému ze stejného trestného činu hrozí až pět let za mřížemi.

