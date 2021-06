Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V autě policisté zajistili 43 gramů pervitinu

CHOMUTOVSKO - Úspěšný zátah v Chomutově

Ve vazební věznici skončil 58letý muž z Chomutova, kterého policisté viní z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Kriminalisté nejprve v rámci operativního šetření získali poznatek k plánovanému nákupu drog, k němuž mělo dojít koncem května na Teplicku. Měli informace, že zmíněný muž pojede do okresu Teplice kupovat pervitin. Za tím účelem si měl sjednat odvoz z Chomutova u své 32leté známé. Policisté si tedy v předpokládaný den a čas tyto osoby a vozidlo pohlídali a po návratu do Chomutova na ně provedli zátah. Osoby ve vozidle zadrželi a prohlídkou vozidla zjistili, že se v něm skutečně nachází drogy. Celkem zajistili více než 43 gramů pervitinu. Kromě něj v autě našli i digitální váhu. Žena, která vozidlo řídila, byla podle orientačního testu na drogy pod vlivem pervitinu. To potvrdil i následný toxikologický rozbor odebrané krve. Podle zjištění policistů měla tato žena dostat gram pervitinu od zmíněného 58letého muže právě za odvoz. Za to, že řídila vozidlo pod vlivem drog, jí policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. U soudu jí hrozí odnětí svobody až na jeden rok.

O poznání hůře by mohl dopadnout muž, kterému většina drog zajištěných v autě měla patřit. Dotyčný byl v minulosti v souvislosti s drogovou kriminalitou opětovně odsouzen. Z vězení, kde si odseděl několik let, byl propuštěn v roce 2019. Pokud by byl nyní uznán vinným, hrozí mu s ohledem na předchozí odsouzení až desetiletý trest odnětí svobody. Za mřížemi už ale sedí, na podnět vyšetřovatele a návrh státního zástupce rozhodl soudce o vazebním stíhání obviněného.

Žena, která podle dosavadních informací měla na Teplicku drogu prodávat, mezitím nastoupila v souvislosti s předchozí drogovou trestnou činností do vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 11. června 2021

