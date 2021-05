Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V autě měl fosfor

BRNO: Cizinec neměl za volantem co dělat.

V neděli navečer přijali policisté na tísňové lince oznámení o podezřelém vozidle Audi A3. Jeho řidič s ním měl jet po Brně jako by byl opilý. Vyslané hlídce se popsané vozidlo podařilo zastavit v ulici Gajdošova. Čtyřicetiletý cizinec neměl za volantem rozhodně co dělat. Již z minulosti měl totiž platný zákaz řízení. Ani při nedělní kontrole zřejmě nebyl ve stavu, aby mohl řídit. Jinak si nelze vysvětlit, proč by odmítal test na drogy. Při kontrole vozu policisté objevili i několik tablet extáze. To však nebyl jediný nález. V autě byly také dvě malé plastové nádobky s neznámou krystalickou látku. K těm jim cizinec sdělil, že se jedná o červený fosfor. Toho se využívá při výrobě pervitinu a je poměrně nebezpečnou látkou. Policisté proto v okolí vozu zajistili bezpečný prostor a přivolali chemické specialisty od hasičů. Ti si neznámou látku převzali a potvrdili, že se opravdu jedná o červený fosfor. Muž, který je podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí skončil v policejní cele.

nprap. David Chaloupka, 3. května 2021

Související dokumenty Video - V autě měl fosfor.mp4

Velikost souboru:81,6 MB / formát MP4

