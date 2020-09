Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Užijte si houbaření ve zdraví

LOUNSKO - Policisté upozorňují na případná rizika a radí.

V souvislosti s postupující houbařskou sezónou varují policisté houbaře, aby ani při této zálibě nezapomínali na své zdraví a nepodceňovali zásady bezpečného chování.

Měli bychom mít na paměti, že při hledání hub můžeme velmi snadno ztratit orientaci a zabloudit. I v loni na podzim řešili policisté na Lounsku několik oznámení o ztracených houbařích. Jednalo se o seniory ve věku kolem 70 let, které pak hledaly desítky policistů, a to i ze sousedních krajů. Ve dvou případech byl nasazen také policejní vrtulník. Tyto epizody měly šťastný konec, dva z pohřešovaných se nakonec vrátili domů sami a jeden byl nalezen policisty ve spolupráci s jeho vnukem. K jeho nalezení pomohlo i to, že si sebou vzal do lesa mobilní telefon.

Právě plně nabitý mobilní telefon by měl být při cestě do lesa samozřejmostí. I když v lese nemusí být signál, abychom mohli v případě problémů kontaktovat někoho známého, vždy lze zavolat na tísňovou linku. Základem je také informovat některého z příbuzných nebo známých o plánovaném houbaření včetně uvedení místa, kam se dotyčný hodlá vydat a kdy se chce vrátit. Zejména senioři by měli brát v úvahu i svůj zdravotní stav a zvážit, zda jim umožňuje i případnou delší chůzi. Osoby užívající životně důležité léky by si je pro jistotu měly vzít sebou i s dostatkem tekutin.

Pokud se ztratíte, snažte se v klidu zastavit, zaposlouchat, zda neuslyšíte například hlasy nějakých osob, zvuky silnice apod. Pokuste se nechodit v kruhu a vydat se právě směrem, kde předpokládáte například silnici. Když se cestu zpět najít nedaří, volejte příbuzné či známé, případně se obraťte na tísňovou linku 158 či 112 a vyčkejte na pomoc.

Přejeme pouze příjemné houbařské zážitky!

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 3. září 2020

