Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zhoršené povětrnostní podmínky

PLZEŇSKÝ KRAJ – Hustý déšť a mokrá vozovka nás může překvapit kdykoli. O uplynulém víkendu dopravní policisté zaznamenali 3 dopravní nehody na dálnici D5 v souvislosti se zhoršenými povětrnostními podmínkami. Policisté preventivně připomínají, aby řidiči přizpůsobili svou jízdu těmto podmínkám a neriskovali tak své zdraví nebo životy. Dnešní den je na Plzeňsku deštivý. Řidiči, buďte opatrní, ohleduplní a přizpůsobte těmto změnám svou jízdu.

Snížená viditelnost nás může překvapit kdykoli, kdy jasnou oblohu může během pár minut vystřídat bouře, hustý déšť, popř. sněžení, kroupy či mlha. Během uplynulého víkendu dopravní policisté řešili několik dopravních nehod, a to v souvislosti se zhoršenými povětrnostními podmínkami, kdy řidiči nepřizpůsobili rychlost jízdy stavu a povaze vozovky. Při kolizích naštěstí nedošlo k závažným zraněním, ale přesto upozorňujeme řidiče, aby při jízdě na mokré komunikaci jezdili s větší opatrností. Mokrá vozovka a hustý déšť může při neopatrné jízdě nadělat pořádnou "paseku", brzdná dráha vozidel je delší, a proto je důležité snížit svou rychlost jízdy a dodržovat dostatečný odstup od vozidel jedoucích před námi. Léto mění povětrnostní podmínky každou chvíli, buďme pozorní a nepřeceňujme své řidičské schopnosti a vlastnosti vozidla.

Dopravní nehody osobních vozidel se středovými svodidly na dálnici D5 při změně povětrnostních podmínek během uplynulého víkendu

V neděli dne 30. července 2023 v 13:20 hodin došlo v prostoru 46,9 km dálnice D5 ve směru jízdy na Prahu k dopravní nehodě osobního vozidla 32letého řidiče se středovými svodidly. Na mokré vozovce se řidič s vozidlem dostal do neřízeného smyku, přičemž vyjel vlevo mimo komunikaci, kde se střetl přední částí vozu se středovými svodidly. Náraz odmrštil vozidlo vpravo mimo těleso dálnice a auto skončilo v travnatém příkopu zhruba o 200 metrů dále. Ke zranění řidiče nedošlo a alkohol byl u něj na místě vyloučen provedenou dechovou zkouškou detekčním přístrojem na alkohol. Řidič jel ve vozidle sám. Kolizi policisté vyřešili s řidičem v příkazním řízení pokutou na místě.

O dvě minuty později... došlo k v prostoru 47 km dálnice D5 ve směru jízdy na Prahu k dopravní nehodě osobního vozidla s pevnou překážkou. Na místo vyjely všechny záchranné složky. Za hustého deště neměl 62letý řidič přizpůsobit rychlost jízdy zejména svým schopnostem, povětrnostním podmínkám, stavu a povaze vozovky a na mokrém povrchu se dostal s vozidlem do neřízeného smyku, přičemž vyjel vlevo mimo komunikaci, kde se střetl přední částí vozidla se středovými svodidly. Náraz vozidlo odmrštilo zpět, kdy od těchto svodidel pokračovalo pozadu přes nezpevněnou část krajnice, levý a pravý jízdní pruh, odstavný pruh k betonovému odvodňovacímu žlabu, kde se následně přetočilo a sjelo z travnatého svahu, kde narazilo přední částí vozidla do spodní části příkopu. Vlivem tohoto nárazu došlo k přetočení vozidla, které se následně střetlo svojí pravou částí s přilehlým oplocením dálnice a zůstalo stát ve spodní části travnatého příkopu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění spolujezdkyně, která byla přivolanou zdravotnickou záchrannou službou transportována do nemocnice. Při nárazu vozidla do středových svodidel došlo k odlétnutí blíže nezjištěného předmětu, který následně poškodil čelní sklo jiného osobního motorového vozidla, jehož řidič akorát projížděl místem dopravní nehody směrem na Prahu. Alkohol byl na místě u obou řidičů vyloučen provedenou dechovou zkouškou detekčním přístrojem na alkohol. Dopravní nehodou se nadále zabývají policisté dálničního oddělení Svojkovice. (Pozn. přetočení - změna směru jízdy)

O půl hodiny později... v prostoru na 45 km dálnice D5 ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, které řídil 28letý řidič. Řidič zde nepřizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním podmínkám, přičemž dostal s vozidlem smyk, přejel vlevo mimo krajnici a levou částí vozidla narazil do svodidel. V tomto případě ke zranění posádky vozidla nedošlo a alkohol byl u řidiče na místě také vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Dopravní policisté dopravní nehodu vyřešili s řidičem v příkazním řízení pokutou na místě.

Chodci, řidiči či cyklisté - základní pravidlo, které nelze opomenout, ať už jsme kdekoli

„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. Zákon také ukládá povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Dnešní ráno je na Plzeňsku deštivé. Řidiči, buďte opatrní!

Všem účastníkům silničního provozu přejeme mnoho ujetých kilometrů bez komplikací a bezpečný návrat domů.

nprap. Veronika Hokrová

1. srpna 2023

