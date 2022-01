Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žena ztratila peněženku

BOR – Všímavým borským policistům se krátce po oznámení podařilo neznámou ženu, která peníze předchozího dne z peněženky vzala, vypátrat a ustanovit. Zahlédli ji totiž, když šla po ulici.

Borští policisté přijali ve čtvrtek dopoledne, tj. 6. ledna, oznámení o ztrátě peněženky s finanční hotovostí v obci Bor. Jednapadesátiletá oznamovatelka policistům uvedla, že peněženku ztratila předchozího dne na náměstí, zřejmě poblíž stánku s občerstvením, kde si objednala jídlo. Poté, co je zaplatila, si dala peněženku do podpaží, odkud jí s největší pravděpodobností vypadla. Následně při návštěvě obchodu zjistila, že jí peněženka chybí. Proto ji začala hledat na místech, kterými prošla, až ji na peněženku ležící před zamčeným vchodem jedné budovy upozornila její známá. Žena svoji peněženku našla, avšak finanční hotovost ve výši 2 000 korun, kterou v ní měla, chyběla. Následující den v ranních hodinách o celé události informovala borské policisty, neboť se domnívala, že peníze mohl odcizit někdo ze skupinky chlapců, která se poblíž nacházela. Policisté na základě zjištěných informací provedli šetření a vyhodnotili kamerové záznamy z uvedeného místa. Z nich bylo zřejmé, že se u prodejny potravin pro ztracenou peněženku shýbá neznámá žena. Peněženku vzala a o kousek dál ji opět položila na zem a z místa odešla pryč. V souvislosti s tím borští policisté provedli potřebné úkony a šetření, avšak ty byly v první fázi bez výsledků. Krátce po poledni si policisté při jízdě ulicí Přimdská v rámci prováděného šetření všimli ženy, která odpovídala ženě ze záznamu. Policisté proto zastavili a ženu legitimovali – jednalo se o 63letou ženu z Borska. Dotázali se jí na událost z předchozího dne, kdy se žena k celé věci přiznala s tím, že motiv svého jednání nedokázala vysvětlit. Finanční hotovost policistům vydala a ti ji tak mohli krátce na to vrátit její majitelce. Jednání seniorky kvalifikovali jako přestupek proti majetku.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

10. 1. 2022

