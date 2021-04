Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ze sklepa zmizelo nářadí

PLZEŇ - Ze sklepa zmizel kufr, ve kterém měl poškozený uschované nářadí s příslušenstvím za více jak 20 tisíc korun.

Poškozený oznamovatel se na policisty obvodního oddělení Plzeň Bory se obrátil s prosbou o pomoc. V době od 27. do 29. dubna 2021 v Plzni v ulici U Radbuzy měl zloděj násilím poškodit vchodové dveře od bytového domu, do kterého se následně vloupal. Prošel až do jeho sklepních prostor a z nezabezpečeného sklepa odcizil plastový kufr, ve kterém měl poškozený uložené různé nářadí i s příslušenstvím. Mělo se jednat o více jak 100 kusů za přibližně 20 tisíc korun. Policisté ve věci vedou trestní řízení, po pachateli a odcizených věcech dále pátrají. V případě dopadení pachatele mu může v pravomocném rozhodnutí hrozit až 3letý trest odnětí svobody.

nprap. Veronika Hokrová

30. dubna 2021

