Záchrana muže

SUŠICKO – Sušičtí policisté zachránili muže se sebevražednými úmysly. Druhý den jim dotyčný za záchranu života poděkoval se slovy, že to byla hloupost a je rád, že je naživu.

V první polovině měsíce března letošního roku v odpoledních hodinách byla policejní hlídka z obvodního oddělení Sušice operátorem tísňové linky 158 vyslána do jedné z menších obcí na Sušicku k muži se sebevražednými úmysly. Jednalo se o dvaatřicetiletého muže, který se chystal oběsit na půdě rodinného domu. Na místě policisté zjistili, že se muž nachází v malém průlezu na půdu a není možné se k němu dostat, jelikož v průlezu chyběl žebřík, který měl dotyčný vytažený u sebe na půdě. S mužem se pokoušela neustále komunikovat osádka zdravotnické záchranné služby, avšak pokusy rozmluvit mu jeho úmysl skočit, byly neúspěšné a dotyčný své výhružky naplnil.

Jeden z členů policejní hlídky využil druhého kolegy a do jeho nastavených rukou našlápl a vyhoupl se až na půdní prostor. Poté okamžitě odtáhl muže do bezpečného prostoru a nožem přeřezal oprátku, kterou měl kolem krku. Tím došlo k uvolnění jeho dýchacích cest. Následně policista našel žebřík, který umístil do prostoru pro výlez na půdu, čímž zajistil k muži přístup záchranářům.

Dotyčný byl následně převezen do zdravotnického zařízení k dalšímu ošetření. Před převozem do nemocnice policisté provedli u muže dechovou zkoušku, která ukázala pozitivní výsledek s hodnotou 2,30 promile.

Druhý den telefonicky kontaktoval dotyčný muž jednoho ze zachraňujících policistů. Děkoval mu za záchranu svého života a uvedl, že to byla od něj hloupost a je rád, že je naživu.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

29. března 2023

