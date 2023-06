Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Záchrana muže v Rokycanech

ROKYCANY - Včasná a dobře poskytnutá první pomoc policistou dost možná zachránila život pětadvacetiletému muži.

Vše se odehrálo v pátek 2. června, kdy dvoučlenná hlídka policistů z obvodního oddělení Rokycany vykonávala běžnou hlídkovou činnost. Zhruba okolo půl 10 večer v blízkosti ulice Zeyerova v Rokycanech jako první dorazili k muži, který v důsledku nevolnosti upadl na zem. Po pádu se následně udeřil do hlavy a ztratil vědomí. Nereagoval na bolestivé podněty a asi po minutě přestal dýchat. První policista zavolal zdravotnickou záchrannou službu a druhý zahájil okamžitou resuscitaci. Asi po třech minutách nepřetržité srdeční masáže muž velmi hlasitě a jasně vydechl a zakašlal. Poté ho přemístili na bok do stabilizované polohy, ve které zůstal až do příjezdu záchranářů.

Policisté jsou samozřejmě pravidelně proškolováni v první pomoci a měli by být schopni takové situace řešit. Nicméně policista provádějící resuscitaci je i takzvaným First responderem. To je člověk, který je schopen realizovat rychlý zásah u někoho, kdo je v přímém ohrožení života dříve, než se na místo dostane zdravotnická záchranná služba. First responder musí projít speciálním kurzem, po jehož zvládnutí obdrží certifikát o absolvování kurzu ERC. Včasné zahájení a správné provedení základní neodkladné resuscitace je pro záchranu života zcela klíčové.





nprap. Ondřej Hodan

14. června 2023

