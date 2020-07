Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Výtržnictví ve vlaku

PLZEŇ - Pod vlivem alkoholu měl svým chováním ve vlaku způsobit nemalé potíže.

Dne 9. července 2020 krátce před půl sedmou hodinou večer mělo dojít ve vlakové soupravě na trase Plzeň - Horažďovice k nemalému pozdvižení mezi cestujícími a personálem. U jednoho z cestujích mělo dojít ve vlakové zastávce Nezvěstice k nepochopitelnému sledu událostí, kdy měl pomočit sedadlo ve vlakové soupravě, plivnout na průvodčí, které se zastal jeden z cestujících. Ten nezůstal bez povšimnutí. Agresor měl "zastánce" udeřit rukou do obličeje, čímž došlo k následnému poškození jeho cyklistické helmy a dioptrických brýlí v celkové hodnotě za přibližně 3 500 korun, ke zranění napadeného nedošlo. Své protiprávní počínání ve vlaku agresor zakončil strčením do strojvedoucího, který byl k incidentu přivolán a následně z vlakové soupravy výtržník vystoupil. Vzhledem k tomu, že byla na pomoc přivolána Policie ČR, byl agresor nedaleko vlakové zastávky v Nezvěsticích policisty vypátrán dle udaného popisu a omezen na osobní svobodě. Na místě bylo zjištěno, že 33letý agresor byl pod vlivem alkoholu, neboť detekční přístroj na displeji strážcům zákona ukázal hodnotu 2,83 promile alkoholu v dechu. Následně byl muž policisty převezen do policejní cely. Policisté obvodního oddělení Plzeň 2 ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a případem se dále zabývají. V případě prokázání viny může hrozit agresorovi v pravomocném rozhodnutí až dvouletý trest odnětí svobody.

nprap. Veronika Hokrová

13. července 2020

