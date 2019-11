Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Výskyt padělaných bankovek

PLZEŇSKÝ KRAJ - Kriminalisté zaevidovali a vedou trestní řízení ve věcech padělaných bankovek.

V uplynulých týdnech jsme na území Plzeňského kraje zaznamenali zvýšený výskyt padělaných bankovek, a to zejména těch v nominální hodnotě 200 korun. Chtěli bychom v této souvislosti upozornit veřejnost na to, aby lidé, kteří budou mít podezření, že u sebe mají padělanou bankovku, tuto skutečnost oznámili na Policii České republiky a takové peníze nedávali dále do oběhu.

Kolegové z odboru hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování našeho krajského ředitelství zaevidovali a v současné době vedou trestní řízení ve věcech souvisejících s padělanými bankovkami. S ohledem na to, aby nebyla ohrožena tato trestní řízení, není možné v současné době poskytnout k případům bližší informace.

Na závěr několik základních rad, jak rozpoznat pravou bankovku od té „falešné“:

hmatem – bankovky jsou tištěny na speciální bankovkový papír, který je pohmatem rozpoznatelný od běžného papíru vizuálně – všímáme si základních ochranných prvků:

vodoznak – v nepotištěném poli je vyobrazena podoba osoby na bankovce

lesklý okénkový proužek s mikrotextem – v lesklých polích je uvedena nominální hodnota bankovky, proti světlu jsou okénka souvislá, jinak jsou mezi okénky mezery a proužek vidíme jako přerušovaný

soutisková značka – nachází se v kroužku a proti světlu je na ní patrné ČR

por. Mgr. Pavla Burešová

1. listopadu 2019

