Výbuch na ubytovně

PLZEŇ - Aktualizace původního článku ze dne 6. března 2021. Po důkladném prověřování celého případu a prověření všech zjištěných skutečností policejní komisař došel k závěru.

Aktualizace původního článku: https://www.policie.cz/clanek/vybuch-na-ubytovne.aspx

V rámci prověřování případu bylo zjištěno, že dne 6. března 2021 krátce před osmou hodinou ráno si 33letý muž ze Sokolovska pronajal pokoj na ubytovně v Plzni. V čase 10:48 hodin došlo k výbuchu na pokoji a následnému požáru, kdy muž za účelem záchrany svého života vyskočil z okna. V tu dobu se na pokoji nikdo jiný nenacházel. Policisté se mimo jiné zabývali otázkou příčiny výbuchu a zraněním muže. Při následném ohledání místa činu, vyhodnocením zajištěných stop a dle vypracovaných odborných vyjádření bylo zjištěno, že se v pokoji nacházely stopy po chemické látce toulen. V místnosti byla mimo jiné nalezena plastová láhev a zapalovač a nebyly nalezeny žádné jiné inicializační předměty, které by mohly způsobit výbuch, než-li zapalovač. Dle dalších zjištěných skutečností si plastovou pet lahev s chemickou látkou přinesl muž na pokoj sám. Ta zůstala otevřená a výpary z toulenu se dostaly do ovzduší. Po chvíli s největší pravděpodobností muž usnul. Když se probudil, mělo z jeho strany dojít k manipulaci se zapalovačem, čímž mělo dojít k inicializaci výbušných par chemické látky a následnému výbuchu i požáru. Důkladným prověřováním případu nebylo zjištěno, že by došlo k bezprostřednímu ohrožení života více osob nebo by byly vystaveny v nebezpečí těžké újmy tak, jak to vyžaduje skutková podstata trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti dle trestního zákoníku. Nedošlo k žádné újmě na zdraví, kromě samotného nájemníka a ani jako následek nebyl v nebezpečí vystaven cizí majetek velkého rozsahu. Muž je podezřelý z přestupku proti požární ochranně a policejní komisař věc odevzdal příslušnému správnímu orgánu - Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje k dalšímu projednání.

nprap. Veronika Hokrová

28. července 2021

