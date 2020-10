Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do opuštěného objektu

HOSTOUŇ – Zloděj ukradl měděné trubky, radiátory a CYKY kabely. Škoda byla vyčíslena na 13 tisíc korun.

Dne 26. října 2020 přijali policisté Obvodního oddělení Poběžovice oznámení o vloupání do opuštěného objektu v obci Hostouň. Neznámý pachatel v blíže nezjištěné době během uplynulého čtvrtroku oknem vnikl do vnitřních prostor domu, kde v přízemí z elektroinstalace ve zdi odcizil osm metrů a dvacet metrů CYKY kabelů, z ústředního topení ukradl dvacet metrů měděných trubek. Poté zloděj vystoupal do prvního patra, kde ukradl dvaadvacet metrů měděných trubek a čtyři radiátory a ze zdi osmdesát metrů CYKY kabelů. Celková škoda byla vyčíslena na 13 500 korun. Policisté provedli ohledání místa činu, zajistili kriminalistické stopy a provedli šetření v okolí. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Pátrají po pachateli, který se výše uvedeného jednání dopustil za situace, kdy byl na území České republiky usnesením Vlády České republiky vyhlášen nouzový stav. Za to pachateli v případě odhalení hrozí trest odnětí na dva roky až osm let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

29. října 2020

