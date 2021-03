Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do rekreačních objektů

PLZEŇ - V chatové oblasti obce Kyšice se kdosi vloupal do dvou rekreačních objektů. Poškozeným způsobil hmotnou škodu za necelých 9 tisíc korun.

V chatové oblasti obce Kyšice došlo v noci z 11. března na 12. března 2021 ke vloupání do dvou rekreačních objektů. Zloděj nejprve poškozením překonal souvislé pletivové oplocení a vzniklým otvorem vnikl na soukromý pozemek. Jeho cílem se staly samostatně stojící chaty a přilehlá kůlna. Do první chaty zloděj vnikl opět násilím, tu prohledal a odcizil z ní televizor. Následně pak z přilehlé zabezpečené kůlny odcizil řetězovou pilu. Ve druhé chatce poškodil skleněnou výplň okna, kterým vnikl do objektu a celý opět prohledal, ale nic neodcizil. Svým jednáním pachatel poškozeným způsobil hmotnou škodu za necelých 9 tisíc korun. Policisté obvodního oddělení Plzeň 4 na místě činu zajistili maximálně možný počet stop, místo zadokumentovali a v současné době také zjišťují a prověřují získané poznatky, které by je navedly na stopu konkrétního pachatele či pachatelů. Případem se dále zabývají, ve věci vedou trestní řízení a po pachateli pátrají.

nprap. Veronika Hokrová

15. března 2021

