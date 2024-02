Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do několika rodinných domů

PLZEŇ – Muž je obviněn ze spáchání sedmnácti skutků majetkového charakteru. Pro spáchání dalších šesti je v současné době umístěn ve vazební věznici.

Policejní komisařka zahájila trestní stíhání 36letého muže, kterého obvinila ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, pokračujícího přečinu poškození cizí věci a přečinu porušování domovní svobody. Podle dosud zjištěných skutečností se obviněný muž během tří měsíců vloupal do několika rodinných domů na různých místech Plzně a odcizil věci za více jak 200 tisíc korun. Jednalo se například o náramkové hodinky, šperky, staré fotoaparáty, alba s poštovními známkami nebo alkohol. Odnesl si také maketu šavle, sto let staré diamanty nebo divadelní kukátko. Bral doslova vše, co mu přišlo pod ruku. Do jednoho z domů se dokonce vrátil čtyřikrát. V jednom případě byl při krádeži vyrušen majiteli domu, proti kterým použil malou pistoli na kapsle, ze které jednou vystřelil, kdy se jednalo o dětskou hračku. Z domu poté utekl. K žádnému zranění osob nedošlo.

Díky operativnímu šetření a na základě vyhodnocených zajištěných stop byl muž usvědčen. Usnesení o zahájení trestního stíhání si obviněný převzal ve vazební věznici, kde je v současné době umístěn pro obdobnou trestnou činnost. V případě prokázání viny mu hrozí až pět let odnětí svobody.

por. Michaela Raindlová

28. února 2024

