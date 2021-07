Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ve smyku vjel do protisměru

KLATOVSKO - Včera došlo v obci Dehtín k dopravní nehodě.

V neděli 12. července 2021 jel s vozidlem značky BMW 530 pětašedesátiletý muž z Klatov po komunikaci I. třídy číslo 27. Muž jel s vozidlem ve směru od Švihova na Klatovy a v obci Dehtín, v levotočivé zatáčce se na mokrém povrchu komunikace dostal do smyku, vjel do protisměru, kde jel řidič s vozidlem značky Peugeot 206, do něhož narazil a následně vozidlo BMW narazilo do oplocení u domu.

Při dopravní nehodě dvě osoby z vozidla Peugeot utrpěly zranění a byly převezeny do nemocnice v Klatovech k ošetření.

Provedené dechové zkoušky byly u obou řidičů s negativními výsledky.

Odhadnutá hmotná škoda činí 100 tisíc korun a na oplocení 5 tisíc korun.

nprap. Ladmanová Dana

12. července 2021

