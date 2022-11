Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ukradli zboží

KDYNĚ – Policistům z obvodního oddělení Kdyně se podařilo ztotožnit dva muže, kteří v jedné z prodejen ve Kdyni odcizili zboží v hodnotě přes 16 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Kdyně na základě vlastního šetření zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež proti dvěma mužům ve věku devětatřiceti a osmatřiceti let. Oba podezřelí muži v posledním zářijovém týdnu vešli každý se svým nákupním vozíkem do jedné z prodejen v obci Kdyně, kde z regálů do košíků postupně naložili různé zboží a prodejnu opustili, aniž by za zboží zaplatili. Kdyňským policistům se podařilo oba podezřelé muže ztotožnit. Mladší z mužů odcizil z prodejny zboží ve výši téměř 6 tisíc korun, starší pak v hodnotě přes 10 tisíc korun. Oba podezřelí se uvedeného jednání dopustili i přesto, že již byli za uvedený skutek v posledních třech letech odsouzeni. Případ i nadále prověřují policisté z obvodního oddělení Kdyně.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

14. listopadu 2022

vytisknout e-mailem