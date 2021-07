Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Tři zákazy řízení nerespektoval

STAŇKOV - Holýšovští policisté kontrolovali řidiče. Z evidencí zjistili, že nesmí řídit motorová vozidla. Zahájili úkony trestního řízení.

Policisté Obvodního oddělení Holýšov dne 7. července 2021 prováděli dohled nad silničním provozem v obci Staňkov. V 10:55 hodin zastavili řidiče osobního vozidla tovární značky Volkswagen Passat. Čtyřiačtyřicetiletý muž jel z Dolního Metelska přes Horšovský Týn do Holýšova a zpět. Policisté muže pak ve Staňkově při kontrole vyzvali k dechové zkoušce, zda neřídí vozidlo pod vlivem alkoholu. Ta byla s výsledkem negativním. Poté z dostupných evidencí policisté zjistili, že má rozhodnutím Magistrátu města Kladna vysloven zákaz řízení motorových vozidel od listopadu 2019 do listopadu 2021, Městským úřadem Tachov zákaz řízení od prosince 2020 do prosince 2022 a rozhodnutím Okresního soudu v Tachově zákaz řízení od září 2020 do září 2022. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Pachateli tohoto skutku hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

8. července 2021

vytisknout e-mailem