Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řídili vozidlo pod vlivem alkoholu

PLZEŇ-VENKOV – Dopravní policisté řešili dopravní nehody řidičů pod vlivem alkoholu.

V prvním případě dopravní policisté z územního odboru Plzeň-venkov přijali dne 11. června v odpoledních hodinách oznámení o dopravní nehodě, která se stala v obci Stod ve směru jízdy na Domažlice. Řidič ve věku 48 let řídil vozidlo Volkswagen Sharan. Při vjíždění do křižovatky se plně nevěnoval řízení vozidla a nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem a narazil přední částí vozidla do zadní části vozidla značky Hyundai, které řídila 57 letá žena. Muž ve věku 64 let, který seděl na sedadle spolujezdce ve vozidle Hyundai, byl záchrannou službou převezen k lékařskému ošetření do nemocnice v Plzni. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu u řidičky vozidla Hyundai byla negativní. Řidič vozidla Volkswagen Sharan nadýchal přes dvě promile alkoholu.

Druhý případ, kterým se zabývají policisté z dopravního inspektorátu Plzeň-venkov, se stal dne 30. června tohoto roku. V odpoledních hodinách jel 43letý řidič vozidla Fiat Ducato po silnici směrem od obce Tlučná ve směru na obec Nekmíř. V levotočivé zatáčce vyjel vpravo do nezpevněné krajnice, kde narazil do dopravního zařízení, které poškodil. Poté řidič pokračoval v jízdě při pravém okraji vozovky, kde přední částí vozu narazil do stromu, kde vozidlo zůstalo zaklíněné. Muž se podrobil dechové zkoušce ke zjištění alkoholu v dechu, kdy nadýchal téměř dvě promile alkoholu v dechu.

Ze strany policistů bylo řidičům vozidla Volkswagen Sharan a Fiat Ducato dne 10. srpna tohoto roku sděleno podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.



prap. Bc. Jana Prokopová

12. srpna 2021

