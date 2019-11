Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řídil s uloženým zákazem řízení a navíc pod vlivem alkoholu

HAVLOVICE - Při silniční kontrole byl odhalen domažlickými policisty. Ještě týž den mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 21. listopadu 2019 v půl jedné odpoledne řídil po pozemní komunikaci I. třídy č. 26 z Hadrovce přes Havlovice směrem na Domažlice osmačtyřicetiletý muž osobní automobil tovární značky Škoda Felicie. Za Havlovicemi byl zastaven a kontrolován policisty Obvodního oddělení Domažlice. Na jejich výzvu se podrobil dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídí vozidlo pod vlivem alkoholu. Odborné měření ukázalo pozitivní výsledek, a to 0,46 promile alkoholu v krvi. Policisté navíc z dostupných evidencí zjistili, že muž usedl za volant a řídil v době, kdy vykonával trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 30 měsíců, od října 2014 do března 2020 (s přerušením trestu od listopadu 2014 do října 2017). Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté mu ještě týž den sdělili podezření ze spáchání tohoto trestného činu. Pachateli hrozí až tříletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

22. listopadu 2019

