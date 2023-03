Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řídil pod vlivem drog a ujížděl policistům

PLZEŇ – Řidič vozidla značky Dacia Dokker nereagoval na výzvy policistů k zastavení a hlídce ujížděl vysokou rychlostí. Měl pozitivní test na drogy.

řidiče vozidla značky Dacia Dokker v rámci běžného výkonu služby. Z jeho jízdy bylo patrné, že by mohl být pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné a psychotropní látky. Řidič místo toho, aby zastavil a předložil doklady potřebné k řízení a provozu vozidla, zrychlil a začal policistům ujíždět. Na výzvy k zastavení pomocí výstražného a zvukového zařízení s červeným nápisem STOP nereagoval. Naopak přidal na rychlosti a městem projížděl vysokou rychlostí. Svojí agresivní jízdou přitom ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Jeho zběsilá jízda začala v ulici Koterovská a pokračovala ulicemi Na Bořích, K Hornovce a dále do ulice K Dráze. Následně odbočil do prostoru benzinové čerpací stanice, kde nezvládl řízení a střetl se s vyvýšeným obrubníkem. To již vozidlo pronásledovala další policejní hlídka, a to z obvodního oddělení Plzeň 2. Policisté následně za použití donucovacích prostředků 44letého muže omezili na osobní svobodě. Poté ho vyzvali k provedení dechové zkoušky na alkohol, která byla s negativním výsledkem. Test na drogy ukázal pozitivní výsledek na kokain a amfetamin/metamfetamin. Policisté se případem nadále zabývají.

por. Michaela Raindlová DiS.

30. března 2023

