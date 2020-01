Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řídil, ačkoli to má zakázané

STŘÍBRO – Řidičova trestná činnost vyšla najevo poté, co neúmyslně ujel od benziny bez zaplacení.

Stříbrští policisté včerejšího dne zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterého podezírají 32letého muže. Ten měl v obci Stříbro řídit osobní vozidlo Volkswagen Golf po Plzeňské ulici ve směru k benzinové čerpací stanici, ačkoliv má okresním soudem vyslovený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel po dobu 24 měsíců, a to od dubna loňského roku do dubna příštího roku. Kuriózního na celém případu je ale to, že trestná činnost řidiče vyšla najevo na základě oznámení o újezdu z benzinové čerpací stanice bez zaplacení. Z kamerového záznamu čerpací stanice je navíc zřejmé, že uvedený řidič po celou dobu čerpání pohonných hmot telefonuje, poté automaticky usedá do vozidla a bez zaplacení odjíždí, kdy se jeho jednání jeví jako neúmyslné. To, potvrdil i fakt, že dotyčný si svůj dluh na čerpací stanici uvědomil a druhý den jej byl čestně uhradit. V tu dobu se ale případem již zabývali stříbrští policisté, kteří provedeným šetřením řidiče ustanovili a zjistili, že dotyčný muž má řízení motorových vozidel zakázané. Jednání v souvislosti s újezdem z benzinové čerpací stanice bez zaplacení policisté odložili.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

16. 1. 2020

