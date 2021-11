Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidiči ujeli od nehod

ROKYCANSKO - Policisté pátrají po třech vinících, kteří z místa ujeli. Neviděl je někdo?

Rokycanští dopravní policisté hledají svědky tří dopravních nehod, které se staly v uplynulých dnech na Rokycansku.

První nehoda se stala 12. listopadu letošního roku mezi 17:45 hod. a 18:00 hod. v Rokycanech ve Vokáčově ulici, kde zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem poškodil pravou přední část zaparkovaného vozidla značky Toyota Corola, jehož řidič jej zaparkoval při pravém okraji komunikace naproti parkovišti u obchodního domu Albert, kdy stál ve směru ke křižovatce místní komunikace a ulice B. Němcové. Neznámý řidič z místa ujel, aniž by si splnil svoji zákonem stanovenou povinnost. Vzniklou škodu na zaparkovaném autě policisté odhadli na 20 000 korun.

Druhá nehoda se stala 14. listopadu kolem 17:10 hod. v obci Stupno. Od obce Břasy ve směru na Střapole jel zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem, který na přímém úseku po projetí prudké levotočivé zatáčky vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do soklu budovy základní školy. I tento řidič z místa ujel.

Třetí nehoda, kdy se policisté s žádostí o pomoc obracejí na veřejnost, se stala v době od 16:00 hod. 19. listopadu do 9:00 hod. 20. listopadu v Rokycanech v Hradební ulici. Před domem č. p. 164 poškodil zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem zaparkované vozidlo značky Citroën a z místa ujel. Vzniklou škodu v tomto případě policisté odhadli na 5 000 korun.

V souvislosti s tím rokycanští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření uvedených nehod a k ustanovení viníků, aby se jim ozvali na tel.: 974 335 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

25. 11. 2021

vytisknout e-mailem