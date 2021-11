Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič nezastavil policejní hlídce

HOLÝŠOVSKO - Ujížděl přes vesnice a poté lesním masivem. Na lesní cestě s vozidlem zapadl. Policisté zjistili, že řidič má tři zákazy řízení.

Dne 24. listopadu 2021 po před druhou hodinou ranní hodině řídil sedmačtyřicetiletý muž osobní vozidlo tovární značky Volvo po silnici I. třídy č. 26 v obci Holýšov. V ulici Jiráskova jej policisté jej stavěli pomocí výstražného světelného a zvukového zařízení včetně rozsvíceného červeného nápisu STOP POLICIE. Na to však řidič nereagoval a zvýšil rychlost a policejnímu vozidlu ujížděl směrem na Ohučov, kde před obcí odbočil na obec Kvíčovice, pokračoval dále do Všekar, Čečovic a následně do lesního masivu Hořina. Zde na lesní cestě pod vrchem Dvanáctka s vozidlem zapadl a byl policisty zajištěn. Z dostupných evidencí policisté zjistili, že řidič má rozhodnutím Okresního soudu Plzeň – jih vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel od ledna 2020 do července 2023, dále rozhodnutím Městského úřadu Stod zákaz řízení všech motorových vozidel od září 2021 do března 2023 a rozhodnutím Městského úřadu Nýřany zákaz řízení od září 2021 do září 2022. Holýšovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a případem se dále zabývají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

24. listopadu 2021

vytisknout e-mailem