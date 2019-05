Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič havaroval mimo pozemní komunikaci

JENÍKOVICE – Narazil do několika stromů. Utrpěl zranění. Dechovou zkoušku měl pozitivní.

Dne 25. května 2019 v 03:25 hodin došlo k dopravní nehodě na silnici II. třídy č. 193 mezi obcemi Domažlice a Horšovský Týn. Dvacetiletý řidič (cizinec) osobního automobilu Mitsubishi Carisma jedoucí ve směru od Domažlic na Horšovský Týn nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla svým schopnostem, vlastnostem vozidla a dopravně technickému stavu pozemní komunikace. V ostré pravotočivé zatáčce vjel do protisměru a dále na levou krajnici a vlevo mimo komunikaci, kde postupně narazil do dopravního značení Vodící tabule a do několika stromů. Při dopravní nehodě došlo ke zraněním řidiče a jeho spolujedoucího, kteří byli převezeni k ošetření do Domažlické nemocnice. U řidiče byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,57 promile alkoholu v krvi. Řidič přiznal požití alkoholu před jízdou a souhlasil s naměřenými hodnotami. Po řádném poučení se však odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Na vozidle Mitsubishi vznikla škoda 30 tisíc korun, na dopravním značení byla škoda vyčíslena na 5 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



