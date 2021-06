Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Protidrogový vlak

PLZEŇSKÝ KRAJ - Do Plzně a Přeštic zavítal protidrogový vlak.

Ve čtvrtek na hlavním nádraží v Plzni a v pátek na nádraží v Přešticích měli žáci základních škol, středních škol a veřejnost možnost nastoupit do ojedinělé vlakové soupravy Revolution Train. V tomto čase se tak stali součástí preventivního programu, který se inovativní a zážitkovou formou věnuje drogové problematice, a to jak v oblasti užívání nelegálních návykových látek, tak i těch povolených – alkoholu a nikotinu. Cílovou skupinou u tohoto nového pojetí primární prevence jsou zejména děti ve věku od 10 do 17 let, navštívit vlak může samozřejmě i široká veřejnost. Protidrogový vlak nezastavil na nádražích v Plzeňském kraji poprvé. V letech předešlých ho mohli školáci a veřejnost navštívit na několika místech. Několik vagónů uvnitř skrývá multimediální sály. Poté co návštěvníci – žáci vyplní anonymní dotazník, sledují ve vlaku příběh svých vrstevníků a aktivně se do něho zapojují. Díky interaktivním technologiím se stávají aktivními účastníky filmu. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální i nelegální návykové látky. V určitých záběrech se příběh zastaví a účastníci vlaku jsou přímo vtaženi do děje, prostředí a situací. Těsně po prohlídce vlaku osloví vlakový tým pedagogy s nabídkou další spolupráce. Mimo jiné je možnost využít návazný program, při kterém s určitým časovým odstupem přicházejí do „hry“ policisté. Program nese název - To je zákon, kámo! Policisté při návštěvě ve školách mluví na téma právní vědomí v oblasti drogové problematiky. Stejně jako v letech předešlých jsme i při včerejší a dnešní akci představili návštěvníkům policejní práci. Největší zájem vzbudila prezentace policejní výstroje, výzbroje a policejní zastavovací pás. Každý návštěvník si z preventivního stánku odnesl i drobný dárek.





por. Bc. Hana Kroftová

25. června 2021

