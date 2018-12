Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Přepadení pošty

NEZVĚSTICE - Neznámý pachatel se zbraní v ruce požadoval od zaměstnankyně finanční hotovost. Událost se obešla bez zranění.

Policisté Policie České republiky pátrají po neznámém pachateli, který se dopustil loupeže na pobočce České pošty v obci Nezvěstice. Dnes pár minut po druhé hodině odpoledne vstoupil neznámý pachatel do pobočky České pošty v obci Nezvěstice a u přepážky od zaměstnankyně pod pohrůžkou zbraně požadoval vydání finanční hotovosti. Žena z obavy o své zdraví a život pachateli vyhověla a vydala mu hotovost. Neznámý pachatel z místa činu utekl neznámo kam.

Popis pachatele: muž, věk 30 - 35 let, vysoký zhruba 180 cm, štíhlé postavy, bílé pleti, hovořil plynně česky bez jakékoliv vady. Oblečen byl do černé mikiny s kapucí, kterou měl na hlavě a kalhot tmavé barvy.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří se v předmětné době pohybovali v blízkosti pobočky České pošty v obci Nezvěstice a všimli si podezřelého chování jakékoli osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.

Také touto cestou žádáme řidiče, kteří v rozmezí mezi 13.00 – 15.00 hodinou projížděli po hlavní komunikaci či v okolí místa pobočky České pošty v Nezvěsticích a ve vozidle mají vozidlovou kameru, zda by mohli poskytnout záznamy policistům a přispět tak k objasnění případu.

Případem se nadále zabývají plzeňští kriminalisté. Za trestný čin loupeže hrozí pachateli trest odnětí svobody od 2 do 10 let.





por. Hana Kroftová, DiS.

20. prosince 2018

