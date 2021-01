Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Přehlédl vozidlo jedoucí po hlavní silnici

TACHOV – Vjel do křižovatky a nedal mu přednost. Výsledkem byla zraněná jedna osoba.

Tachovští dopravní policisté přijali v sobotu, tj. 23. ledna, oznámení o nehodě, která se stala kolem 16:00 hod. v obci Tachov. S vozidlem značky Škoda Fabia jel 37letý řidič Máchovou ulicí ve směru do ulice Palackého. Při vjíždění do křižovatky přehlédl zleva jedoucí osobní vozidlo značky Škoda Octavia, se kterým se následně střetl. Při nehodě utrpěl řidič fábie zranění, a tak byl z místa převezen do nemocnice na ošetření. Ještě před tím policisté provedli dechové zkoušky u obou řidičů, jejích výsledky byly negativní. Vzniklou škodu policisté odhadli na celkových 120 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

25. 1. 2021

