Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Poznáváte muže?

PLASY – V souvislosti s případem vloupání do rodinného domu žádáme veřejnost o pomoc ke zjištění totožnosti muže na videu.

Policisté z obvodního oddělení Kaznějov se zabývají případem vloupání do rodinného domu, ke kterému došlo 29. října letošního roku v době od 7:30 hodin do 13:00 hodin v obci Plasy na severním Plzeňsku. Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň okna a dostal se do vnitřních prostor domu. Pachatel z domu odcizil mobilní telefon a finanční hotovost před 10 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a porušování domovní svobody.

V souvislosti s tímto případem žádáme veřejnost o pomoc při ztotožnění muže zachyceném na kamerovém záznamu, který by mohl být osobou důležitou pro trestní řízení. S případnými poznatky k osobě na záznamu se můžete obracet osobně na obvodním oddělení Kaznějov, Školní 478, případně na e-mail: px.oop.kaznejov@pcr.cz,, na tel. 974 322 741 nebo na linku 158.





por. Ing. Eva Červenková

10. listopadu 2022

