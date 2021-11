Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Postřelený muž

CHOTĚŠOV – Po předchozí slovní rozepři došlo ke střelbě.

Policisté z obvodního oddělení Stod dne 20. listopadu 2021 v 21:30 hodin přijali oznámení o zranění muže, ke kterému došlo při střelbě na jedné ubytovně v Chotěšově. Ke střelbě z volně prodejné palné zbraně došlo po předchozí slovní rozepři mezi dvěma muži ve věku 55 a 29 let, při které starší z mužů poranil mladšího ve spodní části horní poloviny těla. Zraněný muž byl z místa převezen do nemocnice, útočníka policisté zadrželi a umístili do policejní cely, zbraň zajistili. Oba muži byli pod vlivem alkoholu a hodnoty byly kolem jednoho promile. Komisař služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Plzeň - venkov zahájil trestní stíhání pětapadesátiletého muže, kterého obvinil ze spáchání zločinu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Ve věci bude podán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.



por. Ing. Eva Červenková

22. listopadu 2021

