Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Poškozené zaparkované vozidlo

PLZEŇ - Neznámý vandal poškodil nezjištěným předmětem zaparkované vozidlo. Majiteli způsobil škodu za 35 tisíc korun.

Na policisty obvodního oddělení Plzeň Bory se obrátil poškozený a majitel osobního vozidla tovární značky Toyota, kterým v době od 30. do 31. srpna 2021 kdosi poškodil lak na zaparkovaném vozidle. To poškozený zaparkoval v Cukrovarské ulici v Plzni. Neznámý vandal nezjištěným předmětem vytvořil do laku vozidla vryp, který vedl od pravého předního blatníku až po pravý zadní blatník. Poškozenému vznikla hmotná škoda ve výši 35 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, případem se dále zabývají a po pachateli dále pátrají.

nprap. Veronika Hokrová

1. září 2021

