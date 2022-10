Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pomozte nám vypátrat odcizené vozidlo

PLZEŇ – Dosud neznámý pachatel se vloupal do garáže, odcizil mimo jiné klíče od vozidla značky Škoda Fabia a s automobilem následně odjel. Pomozte nám s objasněním případu.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň 4 se zabývají případem vloupání do garáže. Dosud neznámý pachatel vnikl v době od 29. do 30. září 2022 do jedné z řadových garáží v Lesní ulici a odcizil vrtačku a klíče od vozidla značky Škoda Fabia, rok výroby 2016, modré barvy, registrační značky 6P4 9926, které stálo zaparkované v garáži. S automobilem následně z místa odjel. Vozidlo mělo najeto pouze 36 tisíc kilometrů. Jedním z markantů je drobná promáčklina na pravém prahu a menší promáčklina uprostřed nárazníku.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni podat jakoukoliv informaci o odcizeném vozidle, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.

nprap. Michaela Raindlová

4. října 2022

