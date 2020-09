Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

PLZEŇ – Policisté neváhali ve svém volnu zasáhnout proti ozbrojenému pachateli, který svým chováním ohrožoval více osob. Policisté agresora na místě odzbrojili a zadrželi.

Dne 2. září 2020 krátce po desáté hodině večer jeli po Americké ulici v Plzni v soukromém osobním vozidle a ve svém volnu dva policisté Městského ředitelství policie Plzeň, z nichž jeden je služebně zařazen na oddělení hlídkové služby a druhý na obvodním oddělení Plzeň-střed. U zastávky MHD pod památníkem „Díky, Ameriko!“ jeden z nich zahlédl muže, který v jedné ruce svíral skleněnou lahev a v druhé nůž. Jeho agresivní chování směřovalo proti skupince mladých lidí, které ohrožoval. Policisté neváhali okamžitě zakročit. Protože byli v civilním oblečení, ústně prokázali svou příslušnost k Policii České republiky před samotným zákrokem a vyzvali agresivního jedince, aby od svého jednání upustil a nůž odložil. Muž uposlechl a schoval si nůž do kapsy. Stále ovšem hrozilo nebezpečí, že ho může znovu použít. Vzhledem k tomu, že na opakované výzvy policistů muž nereagoval, použili donucovací prostředky a muže odzbrojili a na místě zadrželi. Mezi tím byla na místo přivolána uniformovaná policejní hlídka, která si „potížistu“ po pár minutách převzala k dalšímu opatření. Muži zákona u 30letého muže provedli dechovou zkoušku na zjištění alkoholu v dechu, která vyšla s pozitivním výsledkem, a to 1,72 promile alkoholu v dechu. Zadržený byl vyzván, aby se podrobil lékařské prohlídce spojené s následným odběrem biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení, s čímž souhlasil. Po tomto úkonu byl eskortován do policejní cely. Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a případem se dále zabývají.

Jsme rádi, že mezi sebou máme kolegy, kteří i v době svého volna ctí heslo „ Pomáhat a chránit“ a není jim lhostejné co se děje na ulicích.

nprap. Veronika Hokrová

4. září 2020

