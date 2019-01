Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra pátrají po ženě

DÁLNICE D5 - Žena, s největší pravděpodobností z Balkánu, kradla na čerpací stanici alkohol a energetické nápoje.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra se s žádostí o pomoc při pátrání po dosud neznámé ženě obracejí na veřejnost. Pachatelka měla 15. prosince loňského roku krátce před 14:15 hod. vstoupit do budovy čerpací stanice na 150 km dálnice D5 ve směru jízdy na Prahu a z prodejního regálu odcizit celkem 5 láhví tvrdého alkoholu a 2 plechovky energetického nápoje, čímž způsobila celkovou škodu na odcizených věcech ve výši za bezmála 2 800 korun.

Popis: Neznámá žena se pohybovala v doprovodu dvou mladších mužů. Jednalo se o ženu ve věku 50 – 55 let, výška 160 – 170 cm. Pachatelka má černé vlasy hladce sčesané do culíku. Na sobě měla zimní bundu tmavě modré barvy s kapucí lemovanou umělou černou kožešinou, s bočními kapsami na zip. Pod rozepnutou bundou měla svetr s černobílými pruhy. Dále byla oblečena do černých kalhot a na nohou měla černé boty. S největší pravděpodobností se jedná o osoby rumunské státní příslušnosti.



Policisté z dálničního oddělení žádají všechny občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k ustanovení pachatelky, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 710, nebo aby kontaktovali linku tísňového volání 158. Své poznatky mohou sdělit i na jakékoliv policejní služebně.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

7. 1. 2019

