Policisté se zaměřili na kamiony

KRALOVICKO – Dopravní obousměrné omezení pro kamiony.

V současné době probíhá obousměrná rekonstrukce povrchu silnice I/27 v úseku z Plas ke křižovatce do Žebnice ve směru na Kralovice.

V pondělí 15. července 2019 se uskutečnil zvýšený dohled na objízdné trase tohoto úseku. V této souvislosti policisté apelují na všechny řidiče nákladních aut a kamionové dopravy nad 7,5 tuny, aby se neřídili výhradně navigací, ale naopak důsledně respektovali aktuální dopravní značení a nevjížděli tam, kde je to zakázáno. Pokud tato pravidla poruší, musí počítat s tím, že za toto jednání mohou být postiženi. Policisté během rekonstrukce komunikace mají zvýšený dohled na bezpečností a plynulostí provozu na objízdné trase. Pokud řidič nákladního auta nebo kamionu tento zákaz vjezdu nerespektoval, řeší s ním toto jednání jako přestupek.

Během akce policisté zastavili celkem 7 vozidel a udělili 3 pokuty ve výši 1 000 korun.

Pro řidiče osobních aut, malých náklaďáků do 7,5 tuny a autobusů jsou uzavřené serpentiny obousměrně, které se objíždějí po silnicích od plaského kláštera přes Babinu a Kopidlo do Hadačky, kde se napojují na silnici první třídy Plzeň - Žatec. Je to stejná trasa, na kterou policisté obvykle odklánějí dopravu, když se na hlavním tahu mezi Plasy a Hadačkou stane vážná nehoda.

Pro řidiče větších nákladních aut a kamionů je uzavřený celý tříkilometrový úsek a musejí jej objíždět přes Rokycansko. Vozidla nad 7,5 tuny jsou směrována na objížďku Plzeň – Rokycany – Břasy – Kozojedy – Kralovice.

Dopravní omezení v těchto místech je po oba prázdninové měsíce.

pprap. Bc. Iveta Kořínková

vrchní asistent

