Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté pátrají po totožnosti muže

PLZEŇSKÝ KRAJ - Poznáváte osobu na sestaveném identikitu od specialistů z Kriminalistického ústavu Praha? Obraťte se prosím na policisty.

V květnu loňského roku bylo v lesním porostu katastru Plzeň-Valcha nalezeno neúplné torzo lidského těla. Dle soudního znalce došlo k úmrtí několik měsíců před nálezem, nejspíše koncem léta či začátkem podzimu roku 2019. Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení ke zjištění příčiny smrti a zjištění totožnosti osoby, jejíž ostatky byly nalezeny.

Odborným znaleckým zkoumáním bylo zjištěno, že by se mělo jednat o muže, kavkazoidní rasy (bělocha), drobnější postavy, jemných rysů, vlasy měl mít lehce zvlněné, spíše tmavší o délce cca 30 až 35 mm. Muž byl vysoký okolo 170 cm a byl ve věku nejméně padesáti let. Co se týká markantů osoby, měl pouze tři zuby a malíček levé ruky měl ohnutý. DNA osoby se neshoduje s žádnou pohřešovanou osobou.

Dle nalezené lebky byl pomocí forenzní faciální rekonstrukce vytvořen identikit zemřelého. Pokud osobu na přiloženém identikitu poznáváte, obraťte se prosím na linku tísňového volání Policie České republiky 158. Za veškeré informace vztahující se k případu děkujeme.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

26. února 2021



vytisknout e-mailem